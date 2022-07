Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Verkehrsunfall beim Abbiegen ++ Unbekannte brechen in Jugendzentrum ein ++ Erneut in Kindertagesstätte eingebrochen - Polizei sucht nach Zeugen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Erneut in Kindertagesstätte eingebrochen - Polizei sucht nach Zeugen ++

Verden. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag kam es zum Einbruch in eine Kindertagesstätte im Plattenberg. Wie die Täter ins Gebäudeinnere gelangt sind, ist bisher ungeklärt. Ein nennenswerter Schaden ist nicht entstanden. Bereits zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kam es zu einem Einbruch in die Kindertagesstätte (wir berichteten). Ob beide Taten in Zusammenhang stehen, ist bisher ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Unbekannte brechen in Jugendzentrum ein ++

Thedinghausen. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag kam es bei einem Jugendhaus in der Straße Am Burgplatz zu einem Einbruch. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster des Jugendhauses, durch das sie ins Gebäudeinnere gelangten. Die Täter entwendeten eine Spielkonsole. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden nun gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Ohne Führerschein und berauscht unterwegs ++

Langwedel. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel kontrollierten am Donnerstagmorgen auf der A 27 einen 27-jährigen BMW-Fahrer, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs und auch noch berauscht war. Der BMW-Fahrer war auf der A 27 in Richtung Hannover unterwegs. Die Beamten zogen den BMW-Fahrer bei der Rastanlage Goldbach-Süd aus dem Verkehr, um ihn zu kontrollieren. Dabei stellten die Beamten fest, dass der BMW-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin ergab ein Vortest, dass er unter Drogeneinfluss stand. Der 27-Jährige durfte seine Fahrt natürlich nicht fortsetzen. Weiterhin musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Verkehrsunfall beim Abbiegen ++

Ritterhude. Am Donnerstagmittag ereignete sich in der Einmündung der Hegelstraße in die Riesstraße (L 151) ein Verkehrsunfall. Der 36-jährige Mercedes-Fahrer war auf der L 151 in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs. Als er nach links in die Hegelstraße abbog, touchierte er den Nissan eines 59-Jährigen, der von der Hegelstraße in die L 151 einbiegen wollte. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden, der sich auf zumindest 6.000 EUR belief.

