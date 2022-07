Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Kindertagesstätte ++ Unbekannte brechen in Praxis ein ++ Brand einer Holzbrücke nahe des Aussichtsturmes Lintel (Weidenkorb) ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Kindertagesstätte ++

Verden. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen bisher unbekannte Täter eine Kindertagesstätte am Plattenberg ein. Wie die Täter ins Gebäude gelangt sind, ist bisher ungeklärt und Teil der Ermittlungen, welche andauern. Im Gebäudeinneren durchsuchten die Täter mehrere Räume und erbeuteten Bargeld. Die Polizei Verden sucht nach Zeugen, welche gebeten werden, Hinweise unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Unbekannte brechen in Praxis ein ++

Thedinghausen. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kam es zum Einbruch in eine Physiotherapiepraxis in der Morsumer Schulstraße. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und stiegen durch dieses in die Praxis ein. Dort durchsuchen die die Innenräume und entwenden mitunter Bargeld. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Warnbarken überfahren ++

Walsrode. Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Mittwochmorgen auf der A 27 zwischen den Anschlussstellen Verden - Ost und Walsrode-West: Ein 50-jähriger BMW-Fahrer stieß mit mehreren Warnbarken zusammen. Der BMW-Fahrer war auf der A 27 in Richtung Walsrode unterwegs. Die Warnbarken, welche bei der dortigen Baustelle die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen überleitet, bemerkte der 50-Jährige ersten Informationen zufolge zu spät. Er überfuhr mehrere Warnbarken, sodass insgesamt ein Sachschaden von über 10.000 EUR entstand. Der 50-Jährige wurde nicht verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht geschädigt.

++ 9-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Ottersberg. Am Mittwochmittag wurde ein 9-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Damm leicht verletzt. Ein 87-jähriger VW-Fahrer war im Kreisverkehr Lange Straße/Grüne Straße/Am Damm unterwegs und hielt zunächst an der Ausfahrt zur Straße Am Damm vor dem dortigen Fußgängerüberweg. Dass der 9-Jährige mit seinem Fahrrad auf einem Fußgängerüberweg die Straße überqueren wollte, bemerkte ersten Informationen zufolge der 87-Jährige zu spät. Beim Anfahren stieß der VW gegen das Hinterrad des Fahrrades, wodurch der 9-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Zumindest am VW entstand leichter Sachschaden, der bisher nicht weiter beziffert werden kann.

++ Mit geparktem Pkw zusammengestoßen ++

Kirchlinteln. Am Mittwochmittag stieß eine 55-Jährige mit ihrem Seat auf der Weitzmühlener Straße (K 21) mit einem geparkten Honda zusammen und wurde dabei leicht verletzt. Die Seat-Fahrerin war auf der Weitzmühlener Straße in Richtung Weitzmühlen unterwegs. Zwischen der Hauptstraße und Zum Gibbach stießt die 55-Jährige mit einem Honda zusammen, der am Fahrbahnrand geparkt war. Bei dem Zusammenstoß wurde die 55-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf über 10.000 EUR beläuft. Sowohl der Seat als auch der Honda wurden abgeschleppt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Brand einer Holzbrücke nahe des Aussichtsturmes Lintel (Weidenkorb) ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochabend kam es zum Brand einer Holzbrücke, welche sich in der Nähe zum Aussichtsturm Lintel (sog. Weidenkorb) befindet. Nach derzeitigem Stand haben zumindest zwei Holzbalken der Brücke gebrannt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Beamte des Polizeikommissariats Osterholz sperrten danach die Brücke bis auf Weiteres. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Unfall auf Kreuzung - keine Verletzte ++

Worpswede. Am Mittwochvormittag kam es auf der Kreuzung Bremer Landstraße (L 153)/Westerweder Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 54-jährige Fahrer eines Skoda war auf der Westerweder Straße unterwegs. Ersten Informationen zufolge übersah er beim Überqueren der Kreuzung eine 59-jährige Seat-Fahrerin, welche auf der L 153 in Richtung Worpswede unterwegs war. Beim Zusammenstoß entstand insgesamt ein Sachschaden von 4.000 EUR. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt.

