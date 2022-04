Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rückkehr nach Unfallflucht - Alkoholisierter Verursacher gibt sich als Schaulustiger aus

Ingelheim (ots)

Wie aufmerksamen Augenzeugen am gestrigen Mittwochabend in Ingelheim nicht entgangen war, kehrte ein alkoholisierter Mann, welcher kurz zuvor einen Verkehrsunfall verursacht hatte, an den Ort des Geschehens zurück. Dort wollte er sich jedoch nicht als Unfallbeteiligter zu erkennen geben, sondern vielmehr erfragen, was denn überhaupt passiert sei. Mehreren Zeugenaussagen zufolge befuhr der 21-jährige Fahrer eines BMWs gegen 23:00 Uhr die Rheinstraße. Auf Höhe der Kiefernstraße wollte er links in diese abbiegen, reduzierte hierbei jedoch scheinbar nur geringfügig die Geschwindigkeit. Daraufhin verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Weiter berichteten die Zeugen, dass der 21-jährige daraufhin sein Fahrzeug verließ, den von ihm verursachten Schaden begutachtete und sich daraufhin mit seinem PKW von der Örtlichkeit entfernte. Noch während sich die alarmierten Funkstreifen der Polizeiinspektion Ingelheim auf der Anfahrt befanden, meldeten sich die Zeugen erneut und teilten mit, dass der Fahrzeugführer erneut an der Unfallstelle erschienen war - diesmal jedoch zu Fuß. Er erkundigte sich danach, was denn gerade passiert sei. Die wachsamen Zeugen konnten den Mann zweifelsfrei als den Unfallverursacher identifizieren und teilten dies den Polizeibeamten mit. Diese wiederum stellten im Rahmen der darauffolgenden Unfallaufnahme deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem jungen Mann fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von ca. 1,4 Promille. Der 21-jährige Ingelheimer, welcher bei dem Unfall unverletzt blieb, muss sich nun nicht nur wegen einer Verkehrsunfallflucht, sondern auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

