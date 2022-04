Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in 1-Zimmer Appartement

Mainz - Hartenberg-Münchfeld (ots)

Einen kleinen Tresor samt einem dreistelligen Geldbetrag sowie zwei Spielekonsolen entwendeten bislang unbekannte Täter bei einem Wohnungseinbruch im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld. Der 19-jährige Bewohner des Appartements in der Straße Im Münchfeld war für knapp zwei Wochen verreist und stellte bei seiner Rückkehr in der vergangenen Nacht fest, dass an seiner Wohnungstür manipuliert wurde. Bei einer Nachschau in der Wohnung fiel dann das Fehlen der genannten Gegenstände auf. Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell