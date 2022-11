Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Fahrrad entwendet, Bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch

Zwischen Samstagnachmittag 15:15 und Sonntagnachmittag 15:30 Uhr verschaffte sich ein Dieb über ein Fenster Zugang zu einem Getränkemarkt in der Einkornstraße. Dort entwendete er Zigaretten sowie eine Kasse mit Inhalt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Bühlerzell: Bei Unfall schwer verletzt

Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr befuhr eine 21-jährige Audi-Fahrerin die L1072 von Bühlerzell in Richtung Kottspiel. Hierbei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde hierbei schwer verletzt. Die 21-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Crailsheim: Fahrrad entwendet

Am Montag zwischen 15:30 Uhr und 22:30 Uhr entwendete eain Unbekannter ein am Fahrradständer neben dem Bahnhofskiosk abgestelltes Cube-Mountainbike. Es handelt sich dabei um das Modell Nature RH58 L 2021 in schwarzmatter Farbe mit einer 244-Gang-Schaltung.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise auf den Dieb unter Telefon 07951 480-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell