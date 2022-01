Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Ratzeburg (ots)

26. Januar 2022 | Kreis Stormarn - 24.01.2022 - Ahrensburg

Am 24. Januar 2022 kam es in der Zeit von 07:30 Uhr bis 17:30 Uhr im Ulmenweg in Ahrensburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand versuchten unbekannte Täter die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen. Dieses gelang nicht, es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ulmenwegs in Ahrensburg beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

