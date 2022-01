Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Betrunkener Autofahrer bei Unfall verletzt

Ratzeburg (ots)

25. Januar 2022 | Polizeidirektion Ratzeburg - 24.01.2022 - Poggensee

Am 24. Januar 2022 kam es auf der K 27 in der Nähe von Poggensee zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 35-jähriger Hamburger mit seinem Audi A3 die K 27 von Poggensee in Richtung Bälau. In einer Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen Knickwall. Bei dem Fahrer wurde Atemalkoholgeruch festgestellt, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,06 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der Hamburger wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Der 35- Jährige wird sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell