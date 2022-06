Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Arbeitsmaschinen beschädigt - Einbruch in Fahrzeug - Benzin aus Scheune gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Arbeitsmaschinen beschädigt

Niederaula. Unbekannte beschädigten in der Zeit von Samstagnachmittag (25.06.) bis Montagmorgen (27.06.) die Außenspiegel und Scheibenwischer von zwei Arbeitsmaschinen im Ortsteil Solms. Zur Tatzeit standen die Maschinen auf der Verbindungsstraße zwischen Niederaula-Solms und Niederjossa. Die Höhe des Sachschadens beträgt circa 1.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Fahrzeug

Bad Hersfeld. In einen weißen Ford Transit Connect brachen Unbekannte am Montag (27.06.), in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 14.30 Uhr, in der Straße "Am Ententeich" ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster des Fahrzeugs auf und entwendeten anschließend eine Akkuflex der Marke "Milwaukee" mit Koffer sowie einen Excenter-Schleifer der Marke Bosch ebenfalls samt Koffer. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Benzin aus Scheune gestohlen

Philippsthal. Aus einer Scheune im Thalhäuser Weg entwendeten Unbekannte am Montagnachmittag (27.06.) einen 20 Liter Kanister mit Benzin. Darüber hinaus öffneten die Langfinger weitere Benzinbehältnisse und ein Stromaggregat, bevor sie unerkannt in unbekannte Richtung flüchteten. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 60 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell