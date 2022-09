Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.09.2022.

Verletzte Person nach Verkehrsunfall.

Salzgitter, Albert-Schweitzer-Str./Joachim-Campe-Straße, 04.09.2022, 20:55 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 27-jährige Fahrer eines Pkw die Albert-Schweitzer-Straße in südlicher Richtung befuhr. An der Einmündung zur Joachim-Campe-Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte einen Ampelmast. Der Pkw kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von über 1,6 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte den Führerschein des Mannes sicher. Durch den Unfall wurde ein Schaden in Höhe von mindestens 11.000 Euro verursacht.

