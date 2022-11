Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gegen Haus gefahren, Zigarettenautomat aufgebrochen

Aalen (ots)

Langenburg: Gegen Haus gefahren

Am Montagabend gegen 17:30 Uhr befuhr ein 42-jähriger VW-Fahrer die L1025 von Oberregenbach kommend in Richtung Bächlingen. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hausmauer. Der 42-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde durch die Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Ebenfalls entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro.

Obersontheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen Montagabend 21 Uhr und Dienstagmorgen 07:45 Uhr öffnete ein Dieb gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Akazienstraße. Im Anschluss entwendete er den Inhalt an Tabakwaren und Bargeld und entfernte sich. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

