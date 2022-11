Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aspach: Vandalismus an öffentlicher Einrichtung

Aspach: (ots)

Am Gebäude des Kindergartens in der Hermann-Schadt-Straße wurden am 2. November mehrere Beschädigungen festgestellt, die mutwillig herbeigeführt wurden. In der Zeit zwischen Montagabend und Mittwochmorgen (31.10. bis 2.11.2022) haben unbekannte mehrere Scheiben beschädigt und die Hausfassade mit rohen Eiern besudelt. Zudem wurde mittels eines vorgefundenen Wasserschlauchs Wasser ins Gebäudeinnere eingeleitet, wodurch im Eingangsbereich des Gebäudes ein erheblicher Sachschaden entstand. Zudem war im Außenbereich ein geöffneter Wasserhahn feststellbar, aus dem eine unbestimmbare Menge Wasser austrat. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und bittet nun unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

