Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Feuerwerkskörper in Kirche geworfen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Da ein Radfahrer am Dienstag gegen 17:20 Uhr die Stuttgarter Straße kreuzte, musste ein 23-Jähriger, der von der Julius-Bausch-Straße nach rechts auf die Stuttgarter Straße abbiegen wollte, seinen VW anhalten. Dies bemerkte eine nachfolgende 24-jährige Seat-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Dabei verursachte sie einen Schaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Essingen: Unfallflucht

Beim Einfahren in einen Parkplatz eines Baustoffhandels in der Margarete-Steiff-Straße beschädigte am Dienstag, in der Zeit von 12:10 Uhr bis 12:20 Uhr, ein 66-jähriger Dacia-Lenker einen VW eines 46-Jährigen. Anschließend stieg der Unfallverursacher aus, begutachtete den von ihm verursachten Schaden und betrat eine dortige Bäckerei, bevor er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von mindestens 2500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Abtsgmünd: Feuerwerkskörper in Kirche geworfen

Am Dienstag gegen 12 Uhr öffnete ein bislang unbekannter junger Mann die Tür der katholischen Kirche in der Hauptstraße und warf während des gerade abgehaltenen Gottesdienstes einen kleinen Feuerwerkskörper in den Kircheninnenraum. Der Feuerwerkskörper blieb im Eingangsbereich liegen und brannte dort ab. Hierdurch entstanden leichte Verbrennungsspuren auf dem Eingangsteppich. Hinweise auf den Unbekannten nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660 entgegen.

Ellwangen: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Dienstag gegen 17:25 Uhr befuhr eine 47-Jährige mit ihrem VW die L1060 von Ellwangen in Richtung BAB-Anschlussstelle Ellwangen. Da vor ihr eine 54-jährige Fiat-Fahrerin aufgrund einer roten Ampel anhalten musste, bremste die 47-jährige ihren PKW stark ab. Ein nachfolgender 82-Jähriger bremste ebenfalls stark ab, konnte eine Kollision mit dem VW jedoch nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls schob er den VW wiederum auf den Fiat der 54-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall bei Spurwechsel

Ein 59-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 21:30 Uhr mit seinem VW die B29 in Richtung Aalen. Beim Spurwechsel auf den rechten Fahrstreifen übersah er einen dort fahrenden 47-jährigen Daimler-Fahrer und streifte diesen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte nach kurzer Zeit jedoch von dem 47-Jährigen gestoppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Der 59-Jährige wird sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten müssen.

Schechingen: Unfallflucht II

Eine bislang Unbekannte PKW-Lenkerin beschädigte am Dienstag gegen 16 Uhr einen in der Schießbergstraße, am rechten Straßenrand geparkten, Suzuki einer 29-Jährigen. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall wurde von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet. Dieser beschreibt die Unfallflüchtige als etwa 40 Jahre alt mit schulterlangen dunklen Haaren und Brille. Sie war mit einem blauen VW und Gmünder Kennzeichen unterwegs. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Böbingen: LKW übersehen

Eine 31-jährige VW-Fahrerin wollte am Dienstag, gegen 17:45 Uhr, auf einem Feldweg Höhe Sieben Eiche an der L1161 ihr Fahrzeug wenden. Beim Einfahren auf die L1161 übersah sie aufgrund eines in den Feldweg abbiegenden Fahrzeuges, einen dahinterfahrenden LKW eines 31-Jährigen, der seinerseits die L1161 von Heubach nach Mögglingen befuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell