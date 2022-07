POL-W: W Gestürzter Rollerfahrer - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am Montag (04.07.2022) kam es auf der Hügelstraße in Remscheid zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 45-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen lief die Remscheiderin gegen 18:45 Uhr auf dem westlichen Gehweg der Hügelstraße in Richtung Rosenhügler Straße, als ein unbekanntes rotes Fahrzeug von der Straße Im Loborn kommend an ihr vorbeifuhr und sie mit dem ...

