Polizei Gütersloh

POL-GT: 23-Jähriger flüchtet unter Alkoholeinfluss von Unfallort

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am sehr frühen Freitagmorgen (22.04., 01.00 Uhr) befuhr ein 23-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit einem Mercedes den Kreisverkehr an der Herzebrocker Straße/ Bosfelder Weg. Als er aus dem Kreisverkehr auf die Herzebrocker Straße fuhr, touchierte er mit seinem Wagen das Heck eines vor ihm fahrenden BMW, dessen Fahrerin in Richtung Wilhelmstraße unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß setzte der Rheda-Wiedenbrücker seine Fahrt über die Straße Auf der Schulenburg fort. Im Zuge der sich anschließenden Ermittlung erschien der 23-Jährige wenige Zeit später auf der Polizeiwache in Rheda-Wiedenbrück. An seinem Fahrzeug konnten korrespondierende Schäden festgestellt werden. Zudem war er merkbar alkoholisiert. Ein Atemalkoholvortest verlief positiv. Daraufhin wurde ihm in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell