POL-GT: Vandalen in Gütersloh unterwegs

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Nacht von Ostermontag (18.04.) auf Dienstag (19.04.) und am Mittwoch (20.04.) haben Diebe größere Mengen Metallschrott von einem umzäunten Gelände an der Straße Am Hüttenbrink entwendet. Aufgrund der Menge des Diebesguts müssen die Täter mit einem größeren Fahrzeug zum Tatort angereist sein. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatort verdächtige ...

mehr