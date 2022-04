Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Pflegedienstbüros - Täter stehlen Auto

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Zwischen Mittwochabend (20.04., 20.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (21.04., 06.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in zwei Pflegedienstbüros in Borgholzhausen eingebrochen.

An der Wellinghauser Straße gelangten die Einbrecher gewaltsam durch ein Seitenfenster in das Büro. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume. Entwendet wurden unter anderem Schmerzpflaster.

In demselben Tatzeitraum wurde ebenfalls in das Büro eines Pflegedienstes an der Straße Am Uphof eingebrochen. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf, durchsuchten die Innenräume und entwendeten ebenfalls unter anderem Schmerzpflaster und einen Autoschlüssel. Anschließend fuhren sie derzeitigen Erkenntnissen nach mit einem Skoda Fabia, auf welchem ein einem "DRK" -Schriftzug und ein Regenbogenschriftzug aufgebracht war, davon. Der Wagen stand auf dem zugehörigen Parkplatz des Pflegedienstes. Zuletzt wurde der Skoda mit dem Kennzeichen GT-RK1024 gefahren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Aufgrund der räumlichen Nähe und der Begehungsweise ist von einem Tatzusammenhang auszugehen. Wer hat in der Nacht Personen, Geräusche oder Fahrzeuge wahrgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell