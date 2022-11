Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kind läuft gegen Auto, Auto rollt los und verletzt Besitzerin, Dieseldiebstahl, Zigarettenautomat und Auto aufgebrochen, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Rot am See: Kind läuft gegen PKW

Am Dienstag gegen 12:40 befuhr eine 37-Jährige mit einem Skoda Octavia auf der Straße Zum Rothölzle. Dabei lief ein dreijähriges Mädchen, welches die Straße überqueren wollte, seitlich gegen den PKW und wurde dabei leicht verletzt. Das Kind wurde in ein Krankenhaus für weitere medizinische Untersuchungen gebracht.

Satteldorf: Fahrzeug rollt los und verletzt Besitzerin

Gegen 17:00 Uhr am Dienstag hatte eine 33 Jahre alte VW-Fahrerin ihr Fahrzeug auf einem Privatgrundstück im Pfarrwiesenweg geparkt. Dabei hatte die Frau vergessen, dass Auto gegen Wegrollen zu sichern. Der PKW setzte sich in Bewegung und verletzte die 33-Jährige. Die Frau musste von Rettungskräften in eine Klinik verbracht werden.

Mainhardt: Dieseldiebstahl

Unbekannte hebelten am Dienstag zwischen 3:20 Uhr und 3:40 Uhr den Tank eines in der Weinsberger Straße geparkten LKW auf und entwendeten daraus etwa 150 Liter Diesel.

Die Polizei Mainhardt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07903 940013.

Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Montagmorgen wurde bemerkt, dass Unbekannte vermutlich in der Nacht zuvor einen in der Reifenhofstraße aufgestellten Zigarettenautomaten aufgebrochen und den Inhalt entwendet hatten.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Auto aufgebrochen

Zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr schlugen Unbekannte die beiden rechten Seitenscheiben eines auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes am Rinnener Sträßle geparkten Ford ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Langfinger aus zwei Handtaschen jeweils die Geldbörsen und Mobiltelefone. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 700 Euro. Der dabei verursachte Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 07*91 400-0.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung

Gegen 22:00 Uhr am Dienstagabend brachen Unbekannte einen Corona-Test-Container in der Berliner Straße auf. Vor dem Container leerten die Unbekannten eine mutmaßlich brennbare Flüssigkeit aus und entzündeten einen nahegelegenen Abfallbehälter. Zeugen bemerkten das Feuer am Abfallbehälter und verständigten die Feuerwehr. Auch bemerkten sie zwei Jugendliche, welche sich von der Örtlichkeit entfernten. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 10 Wehrleuten im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

