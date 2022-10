Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Zwei Männer bedrohen Mitarbeiter mit Messer

Herford (ots)

(jd) Am Mittwoch (12.10.) beobachtete der Mitarbeiter eines Supermarktes an der Werrestraße gegen 20.00 Uhr zwei Männer, die verschiedene Elektroartikel aus den jeweiligen Verpackungen nahmen und in ihrer Kleidung versteckten. Der Mitarbeiter sprach die beiden Männer, bei denen es sich um einen 28-jährigen und einen 42-jährigen georgische Staatsbürger handelt, an und führte sie in ein Büro. Mit den Vorwürfen konfrontiert, zog der 42-Jährige ein Messer und bedrohte plötzlich den Mitarbeiter. Dann flüchteten beide Männer zu Fuß aus dem Markt. Die alarmierten Polizeibeamten trafen die beiden Flüchtenden im Bereich der Hansastraße an, sie führten diverse Waren aus dem Markt bei sich, darunter auch mehrere verschiedene Messer in unterschiedlichen Größen. Aufgrund von Fluchtgefahr und Wiederholungsgefahr wurden beide dem Polizeigewahrsam Herford zugeführt. Beide Männer sind bereits einschlägig polizeilich wegen ähnlicher Delikte bekannt: Unter anderem entwendeten sie bereits am Nachmittag Waren im mittleren dreistelligen Bereich in einem Supermarkt an der Straße Am Deichkamp. Auch hier wurde eine Anzeige wegen Diebstahls gegen beide gefertigt.

