Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stoßen frontal ineinander - Zwei Personen verletzt

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein 48-jähriger Mann aus Hiddenhausen fuhr gestern auf dem parallel zur Herforder Straße verlaufenden Radweg in Richtung Schweicheln. Ihm entgegen kam ein bisher unbekannter Radfahrer, der von einer 18-jährigen Radfahrerin aus Herford überholt wurde. In dem Moment, in dem die 18-Jährige zum Überholen ansetzte, war der 48-Jährige etwa gleichauf und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern, die jeweils auf den Radweg schlugen und sich verletzten. Die 18-Jährige, an deren Rad sich keine Beleuchtungseinrichtung befand, wurde mittels eines Rettungswagens in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Rädern liegt bei etwa 400 Euro.

