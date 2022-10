Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Jugendliche gehen mehrere Autos an - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Aufmerksame Zeugen beobachteten gestern (11.10.), gegen 22.10 Uhr drei Jugendliche, die sich auffällig an einem Pkw in der Straße Im Bramschenkamp verhielten und dann fluchtartig zu Fuß wegliefen. Die Zeugen bemerkten dann an dem Auto, einem Volvo der einem 68-Herforder gehört, dass offensichtlich gegen den Außenspiegel getreten worden war. Die Zeugen informierten die Polizei und gaben an, dass die drei Unbekannten in die Steinstraße gelaufen sind. Dort stellten die hinzukommenden Beamten fest, dass an drei weiteren Pkw die Außenspiegel ebenfalls gewaltsam angegangen wurden. Dabei handelt es sich um einen Nissan, einen BMW und einen Skoda. Der Schaden liegt jeweils im dreistelligen Bereich. Die weitere Fahndung nach den etwa 16 bis 17 Jahre alten Jugendlichen, von denen einer eine Brille trug und einer dunkel gekleidet war und eine Kapuze trug, verlief negativ. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen, die gestern am späten Abend etwas Auffälliges bemerkt haben oder Angaben zu den drei Jugendlichen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

