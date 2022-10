Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen zehn Autos an - Zeugen gesucht

Löhne (ots)

(jd) Am Sonntag (9.10.) wurde die Polizei Herford am frühen Abend alarmiert, da im Bereich der Bünder Straße und der Straße Zur Werretalhalle mehrere Autos Beschädigungen aufwiesen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass an zehn auf den dortigen Parkflächen abgestellten Fahrzeugen jeweils die Scheiben eingeschlagen waren. Der oder die unbekannten Täter schlugen offensichtlich die Scheiben mittels eines Gegenstands ein, um dann das jeweilige Fahrzeuginnere zu durchsuchen. Hierbei kam es in mehreren Fällen zu Diebstählen aus den Autos: Aus einem BMW wurde Kleidung entwendet, aus einem Citroen eine Geldbörse sowie aus einem Mercedes Motorradbekleidung, ein Motorradhelm und Handschuhe. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um weiterhin um Modelle der Marken BMW, Renault, Fiat, Seat, Mazda und Kia. Der Schaden liegt jeweils mindestens im dreistelligen Bereich. Zeugen, die am vergangenen Wochenende im genannten Bereich etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzen.

