Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Zigarettenautomaten an - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gestern (10.10.) hörten Anwohner der Halberstädter Straße gegen 18.10 Uhr einen lauten Knall. Als sie daraufhin nach dem Rechten sahen, bemerkten sie eine starke Rauchentwicklung an einem dort aufgestellten Zigarettenautomaten und alarmierten die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten stellten fest, dass die bisher unbekannten Täter eine Detonation herbeigeführt haben, um an das Innere des Automaten zu gelangen. Dabei wurden die Ober- und Unterseite des Gehäuses stark beschädigt. Die Zeugen sahen noch, wie zwei Männer im Alter von etwa 18 bis 25 Jahren zügig vom Tatort flüchteten. Einer der Unbekannten ist etwa 180cm groß, hat dunkle Haare und trug schwarze Kleidung. Der zweite Mann ist etwa 165 bis 170 cm groß und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Hose sowie einen braunen Kapuzenpullover. Inwieweit diese beiden Personen mit dem Vorfall in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine erste Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Durch die Detonation ist an dem Automaten ein Schaden im oberen dreistelligen Bereich entstanden. Die Polizei bittet daher mögliche weitere Zeugen, die Angaben zu den beiden genannten Männern oder dem Sachverhalt machen können, sich telefonisch unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell