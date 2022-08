POL-DO: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Dortmund-Aplerbeck schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0881 Seit den Mittagsstunden des 08.08.2022 wird die 38-jährige Dortmunderin, Frau Dorothea Kohlmann, vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise. Sie verließ ihre Wohnanschrift an der Von-der-Recke-Straße in Dortmund per Pkw mit unbekannten Ziel. Sie führt weder Mobiltelefon, noch Bargeld oder ihren Wohnungsschlüssel mit sich. Aufgrund ...

