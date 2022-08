Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht mit Lichtbild nach vermisster 38-Jährigen aus Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0881

Seit den Mittagsstunden des 08.08.2022 wird die 38-jährige Dortmunderin, Frau Dorothea Kohlmann, vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

Sie verließ ihre Wohnanschrift an der Von-der-Recke-Straße in Dortmund per Pkw mit unbekannten Ziel. Sie führt weder Mobiltelefon, noch Bargeld oder ihren Wohnungsschlüssel mit sich. Aufgrund bestehender Vorerkrankungen besteht die Befürchtung, dass sich die Gesuchte in hilfloser Lage befindet. Frau Kohlmann kann wie folgt beschrieben werden: Sie ist ca. 180 cm groß, von schlanker Statur und hat blonde, schulterlange Haare. Zur Bekleidung können keine gesicherten Angaben gemacht werden. Sie führt den Pkw Toyota Corolla Verso in Silber mit dem amtlichen Kennzeichen DO-MH1908.

Hier finden Sie die Bilder der Vermissten: https://polizei.nrw/fahndung/84936

Falls Sie Angaben zum Verbleib der Frau oder des Pkw machen können, wenden Sie sich bitte an die Kriminalwache Dortmund unter 0231/132-7441.

