POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach schweren Raub in Dortmund-Wichlinghofen

Mit Lichtbildern sucht die Polizei Dortmund nach einem ca. 20-jährigen Mann, der in Verdacht steht, unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von hochwertigen Uhren erzwungen zu haben.

Nachdem der Tatverdächtige sich über eine Online-Verkaufsplattform mit seinem späteren Opfer verabredete, suchte dieser am 4. Juli eine Wohnung in der Straße Markhege auf. Der Tatverdächtige täuschte zunächst Kaufinteresse an online annoncierten Uhren vor und erbeutete diese mit Bedrohung durch die Schusswaffe.

Mit Lichtbildern sucht die Polizei Dortmund nun nach dem ca. 20-jährigen Tatverdächtigen. Dieser wird als ca. 170 - 175 cm groß, von dicker Statur und mit dunklen Haaren beschrieben. Zudem soll der Tatverdächtige einen ungepflegten Kinnbart tragen.

Können Sie Angaben zur Identität des Tatverdächtigen oder zu seinem Aufenthaltsort machen? Dann wenden Sie sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter: 0231132 7441.

Die Lichtbilder zur Fahndung finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/84939

