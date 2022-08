Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Straße "Lange Halde" (02.08.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag, gegen 12 Uhr, eine Unfallflucht auf der Straße "Lange Halde" begangen. Der Unbekannte streifte beim Einparken einen ordnungsgemäß mit einem Anhänger am Fahrbahnrand geparkten Nissan Navara. Nach dem Zusammenstoß stieg der Autofahrer aus, unterhielt sich kurz mit einer Zeugin und fuhr, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, einfach weiter. Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu melden.

