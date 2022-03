LPI-GTH: Berauscht

Hörsel (Landkreis Gotha) (ots) - Heute, gegen 03.55 Uhr wurde der Polizei ein Brandgeschehen aus der Straße "Am Bahnhof" gemeldet. Ein 47-Jähriger war mit seinem Kia unterwegs und parkte anschließend sein Fahrzeug. In der Folge kam es zu einem Brandausbruch in dem Kia. Hierbei entstand Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781805 E-Mail: ...

