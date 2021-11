Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei fahndet mit Lichtbildern nach mutmaßlichen Einbrechern - Wer kennt die Männer?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1208

Nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls im November 2020 fahndet die Polizei Dortmund nun mit Lichtbildern nach zwei Tatverdächtigen. Die Männer stehen im Verdacht, am 14. November 2020 in ein Möbelhaus an der Bornstraße eingebrochen zu sein.

Sie entwendeten Elektrogeräte und Bargeld.

Mittels Beschluss des Amtsgerichts Dortmund sucht die Polizei nach dem Duo. Wer erkennt die Personen auf den Fotos einer Überwachungskamera und kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 entgegen.

