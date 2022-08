Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen B500/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto schanzt über eine Schutzplanke und fliegt in Bäume - 37.000 Euro Blechschaden und ein leicht Verletzter (02.08.2022)

Furtwangen (ots)

Ein Blechschaden in Höhe von rund 37.000 Euro und ein leicht verletzter Autofahrer sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, auf der Bundesstraße 500 zwischen "Kalte Herberge" und "Neueck" ereignet hat. Ein 21-jähriger Fahrer eines Citroen Jumper war auf der B 500 aus Richtung Freiburg herkommend in Richtung Furtwangen unterwegs. Zwischen "Kalte Herberge" und "Neueck" kam der Mann mit seinem Wagen alleinbeteiligt nach links von der Straße ab und prallte mit einer ins Erdreich einführende Schutzplanke zusammen. Der Citroen schanzte über die Schutzplanke, verkeilte sich in mehreren Bäumen und blieb ungefähr 15 Meter unter der Böschung zum Hängen. Der 21-Jährige konnte ohne Hilfe seinen Wagen verlassen. Ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzten zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Ein Abschlepper kümmerte sich um den total beschädigten Citroen. Die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden am Citroen auf eine Höhe von rund 35.000 Euro und an der Schutzplanke und den Bäumen auf ungefähr 2.000 Euro.

