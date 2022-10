Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - Mehrere Personen verletzt

Herford (ots)

(jd) Im Bereich der Arndtstraße trafen Beamte der Kreispolizeibehörde Herford am Freitag (7.10.) im Rahmen der City Kirmes auf eine Gruppe von sechs Männern im Alter von 22 bis 24 Jahren, die offensichtlich verletzt waren. Die Männer, die aus Herford und Hiddenhausen stammen, gaben gegenüber den Beamten an, dass sie wenige Minuten zuvor zu Fuß die Innenstadt verlassen wollten und ihnen auf Höhe der Straße Am Pulverturm eine Gruppe, bestehend aus ca. 20 Jugendlichen sowie einer jungen Frau, entgegenkam. Nachdem einer der Männer eine dieser Personen angerempelt hatte, gingen die 20 Personen im Alter von ca. 14 bis 18 Jahren unvermittelt die sechs Männer an. Sie wurden alle mit Schlägen und einem Reizgas angegangen, sodass sie entsprechende Verletzungen erlitten, die durch hinzugerufene Rettungssanitäter behandelt wurden. Ein 23-jähriger Herforder wurde zudem mit einer Kopfverletzung in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Eine Nahbereichsfahndung nach der Personengruppe mit südländischem Erscheinungsbild sowie weitere Kontrollen größerer Personengruppen auf der Citykirmes verliefen negativ. Die Polizei bittet daher Zeugen des Vorfalls, sich unter 05221/8880 zu melden.

