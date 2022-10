Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbruch scheitert- Täter versuchen Fenster aufzuhebeln

Spenge (ots)

(sls) Am helllichten Donnerstagmittag (6.10.) versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus am Schürbusch in Spenge einzudringen. Gegen 14.05 Uhr klingelte eine bislang unbekannte Person an der Haustür. Nachdem der Person nicht geöffnet wurde, begab dieser sich zu einem Fenster und versuchte dieses augenscheinlich aufzuhebeln. Hierzu wurde auch ein Fliegengitter bei Seite gehoben. Im einen anliegenden Wohnhaus wurden die heruntergelassenen Rolladen hochgeschoben und dadurch ebenfalls versucht, in das Innere zu gelangen. Aufgrund der entstanden Geräusche wurden im Haus befindliche Hunde augenscheinlich aufgeweckt und schlugen an. Daraufhin ließ der Unbekannte vom Einbruch ab. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte ermittelt werden, dass zuvor ein dunkles Fahrzeug auf das Grundstück fuhr und eine männliche Person ausstieg und in Richtung Wohnhaus ging. Die Person ist ca. 170-180cm groß und hat eine schlanke Statur. Er trug eine graue Jogginghose und Pullover, schwarze Sneaker, sowie eine schwarze Cappy. Das Gesicht war mit einem schwarzen Tuch bedeckt. Der Unbekannte flüchtete nach dem Einbruchsversuch mit dem Fahrzeug in bislang unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat mit weiteren Ermittlungen und Spurensicherungen begonnen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wem sind im Bereich des Schürbusches ein verdächtiges Fahrzeug oder auch verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise werden bei der Kriminalpolizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell