Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Suzuki-Fahrerin bei Unfall verletzt- Vorfahrt missachtet

Bünde (ots)

(sls) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Habighorster Weg wurde am Mittwochnachmittag eine 20-Jährige aus Bünde so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungswagen ins Bünder Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 13.35 Uhr beabsichtigte eine 25-jährige Ford Galaxy Fahrerin von der Zuschlagstraße nach links auf den Habighorster Weg in Richtung Bünde einzubiegen. Beim Abbiegen übersah die Bünderin die von links kommende und vorfahrtsberechtigte 20-Jährige mit ihrem roten Suzuki. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch die Suzuki-Fahrerin im Bereich des Oberkörpers verletzt wurde. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

