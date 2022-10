Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alkoholfahrt endet im Wald- Flucht vor Polizeibeamte

Bünde (ots)

(sls) Am Dienstagabend (4.10.) gegen 17.00 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer eines blauen BMW anzuhalten und zu kontrollieren. Das Fahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Mindener Straße und fuhr weiter über die Weseler Straße in die Heidestraße. Trotz mehrfacher Anhaltezeichen, setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt fort. Im Bereich der Kreuzung Dobergstraße/Weseler Straße wartete der Fahrer zunächst an der Ampelanlage bei Rotlicht. Trotz visueller Kontaktaufnahme durch die Beamten und weiterer Anhalteaufforderungen setzte der BMW zurück und flüchtete weiter über die Dobergstraße in Richtung Herforder Straße. Nach Durchfahren weiterer Nebenstraßen endete die Fahrt des BMW letztendlich in einem Waldweg gegenüber dem Eibenweg. Der Fahrer versuchte noch zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch von den Polizeibeamten einige Meter weiter gestellt werden. Als Fahrer stellte sich ein 21-Jähriger aus Bünde heraus, der den Beamten bereits durch vorangegangene Verkehrsdelikte bekannt war. Aufgrund Alkoholgeruch in der Atemluft, körperlicher Ausfallerscheinungen, sowie dem gezeigten Fluchtverhalten bestand der Verdacht, dass der Bünder unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ihm wurden entsprechende Blutproben entnommen. Neben dem Fahren unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss muss sich der 21-Jährige zudem noch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell