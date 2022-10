Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kupferdiebstahl aus Rohbau- Verbaute Rohre aus der Wand montiert

Kirchlengern (ots)

(sls) Der Inhaber eines Wohnhauses in Kirchlengern am Hökenbrügger Weg meldete sich am Freitagabend (30.9.) bei der Polizei, nachdem er in seinem in renovierungsbedürftigen Wohnhaus den Diebstahl von sämtlichen Kupferrohren und Armaturen feststellte. Das Wohnhaus soll zurzeit umgebaut werden und befindet sich im Rohbau. Durch bislang unbekannte Täter wurden in der vergangene Wochen sämtliche verbaute Kupferrohre (auch Unterputz) aus sieben Räumen entwendet. Die Kunststoffummantelungen wurden vor Ort heruntergezogen und in einem Kellerraum zurückgelassen. Auch bereits verbaute Bad- und Küchenarmaturen aus Messing, sowie eine verbaute Wasseruhr wurden demontiert und mitgenommen. Durch den Versuch ebenfalls einen verbauten Absperrhahn aus Messing mitzunehmen, wurde dieser dabei erheblich beschädigt. Dadurch trat ungehindert Frischwasser in den Kellerbereich und durchnässte den Boden. Nach Einschätzung des Inhabers liegt der gesamte Schaden bei ca. 20.000 Euro. Wir sind auf der Suche nach Zeugen, die auf der Baustelle verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge beobachtet haben, die im Tatzusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten. Hinweise dazu nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

