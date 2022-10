Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand im Einfamilienhaus- Unbefugte dringen ins Objekt ein

Hiddenhausen (ots)

(sls) In der Nacht zu Mittwoch (5.10.) gegen 00.07 Uhr wurden Feuerwehr und Polizeibeamte zu einem Wohnhausbrand an der Bünder Straße in Hiddenhausen gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an dem leerstehenden Gebäude war deutliche Rauchentwicklung im Obergeschoß zu erkennen. Der Brand von Mobiliar konnte zeitnah durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden, so dass nur geringer Gebäudeschaden entstand. Erste Ermittlungen am Brandort ergaben, dass das Haus durch bislang unbekannte Personen betreten wurde und diese sich augenscheinlich in das erste Obergeschoß begaben. Es besteht der Verdacht, dass durch die Personen das Mobiliar in Brand gesteckt wurde und diese dann das Haus verließen. Die genaue Ermittlung der Brandursache dauern noch. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Brandobjektes beobachtet haben oder auch weitere Angaben zum Brand machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

