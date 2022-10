Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen- Scheiben mit Metallstange eingeschlagen

Löhne (ots)

(sls) Im Verlauf des Oktoberfestes in Löhne wurden in der Nacht zu Sonntag (2.10.) bei bislang fünf bekannten Fahrzeugen augenscheinlich die Scheiben mit einer Metallstange eingeschlagen. Die Fahrzeuge stand geparkt im Bereich des Oktoberfestes auf dortigen Parkflächen. Aus einem schwarzen VW Golf wurden zwei Taschen, sowie die Schutzweste eines Sicherheitsdienstes aus dem Fahrzeug entwendet. Eine Geldbörse und verschiedene Ausweisdokumente nahmen die Unbekannten nach dem Einschlagen der Scheibe aus einem schwarzen VW Golf mit. In einem blauen Ford Mondeo befanden sich ein Rucksack und ein Werkzeugkoffer, welches als Diebesgut mitgenommen wurde. Ob aus einem VW Tiguan und auch aus einem grauen Fiat Punto etwas mitgenommen wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Durch einen Zeugen wurden gegen 2.45 Uhr zwei Personen bemerkt, die sich augenscheinlich an einem der beschädigten Fahrzeuge aufhielten. Als sich der Zeuge näherte ergriffen die Unbekannten sofort die Flucht über den Parkplatz in Richtung Lübbecker Straße. Da sich zur Tatzeit auch weitere Besucher des Oktoberfestes im Außenbereich des Festzeltes aufhielten hofft die Kriminalpolizei auf weitere Zeugen. Hinweise werden bei jeder Polizeidienststelle oder unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

