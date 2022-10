POL-HF: Oktoberfestbesucher angegriffen- Schlägerei auf dem Gehweg

Rödinghausen (ots) - (sls) Am Samstagmorgen (1.10.) wurden Polizeibeamten über einen Einbruch in ein ehemaliges Schulgebäude am Heidkamp in Rödinghausen informiert. Durch eine aufmerksame Zeugin wurde am Gebäude eine eingeschlagene Kellerfensterscheibe festgestellt, durch das unbekannte Täter augenscheinlich in die Schule gelangten. Durch den Kellerbereich gelangt man in das Erd-/ und Obergeschoss des Objektes. Nach ...

mehr