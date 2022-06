POL-PDLD: Landau - Rollerfahrt mit Verstoß gegen jede Regel

Wörth am Rhein (ots) - Eine aufmerksame Nachbarin nahm in den frühen Morgenstunden, gegen 04:00 Uhr des 05.06.2022, Lärm von mehreren Personen auf der Straße wahr. Bei Helligkeit am Morgen stellte sie sodann ein gelbes Zustellrad der Deutschen Post in der Nachbarseinfahrt fest. Bei dem Rad handelt es sich um ein sogenanntes "E-Trike" mit Elektroantrieb und zwei ...

