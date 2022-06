POL-PDLD: Müll auf Feldweg verbrannt

A65 / AS Landau-Nord (ots) - Am Samstag, den 04.06.2022 gegen 22:00 Uhr, kam es auf der A65 auf Höhe der Anschlussstelle Landau-Nord zu einer Verkehrsgefährdung durch einen Falschfahrer. Die 22-jährige Geschädigte befuhr mit ihrem Pkw die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe der Anschlussstelle Landau-Nord fuhr vor ihr ein weiterer Pkw, welcher plötzlich eine 180-Grad-Wende vornahm und in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der Überholspur in Richtung Neustadt ...

