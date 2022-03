POL-HI: Giesen- Toter Dackel aufgefunden

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (mau) - Im Zeitraum von Freitag (15:00 Uhr) bis Samstag (10:00 Uhr) gelangten mutmaßlich mehrere Personen auf das Gelände eines Sportvereins am Pferdeanger in Hildesheim. Sie überwanden scheinbar beschädigungsfrei die Umzäunung und tranken dann im Außenbereich des Vereinsheims Alkohol. Leider mussten am Samstag seitens von Vereinsangehörigen neben hinterlassenem Müll auch diverse Beschädigungen an dem Vereinsheim festgestellt werden. ...

