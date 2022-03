Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsüberwachung im Bereich der Polizei Bad Salzdetfurth

Kradfahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Holle - (gle) - Am Samstag, den 05.03.22 führten Beamte des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch.

Im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 10:45 Uhr wurde im Bereich der Straße Lammetal in 31162 Bad Salzdetfurth, Ortsteil Wehrstedt, eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. In diesem Zeitraum passierten zahlreiche Fahrzeuge die Kontrollstelle. Erfreulicherweise konnten hier keine nennenswerten Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt werden.

In der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr wurde die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 243 zwischen Wesseln und dem Söder-Heidekrug überwacht. Auf dem genannten Streckenabschnitt gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Im genannten Zeitraum konnten 15, teils erhebliche, Verstöße festgestellt werden. U.a. ein Kraftfahrzeugführer aus Hildesheim konnte mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h gemessen werden. Ein 58-jähriger Kradfahrer aus der Region Hannover wurde mit einer Geschwindigkeit von 109 km/h gemessen. Er missachtete zudem die Haltezeichen einer Polizeibeamtin und wich dieser über den Fahrstreifen der Gegenrichtung aus. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Hinter dem kurvenreichen Weinberg kurz vor der Ortschaft Nette konnten diese auf den Kradfahrer aufschließen, welcher sodann im Überholverbot eine vor ihm fahrende Fahrzeugschlange überholte. In der Ortschaft Nette konnte der Kradfahrer letztendlich zum Anhalten bewegt werden. Gegen ihn wurden wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung, der Missachtung von Haltezeichen, dem Überholen trotz Verbotes und zudem festgestellten, technischen Mängeln am Krad, Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Im Folgenden wurden durch die Beamten mobile Kontrollen durchgeführt, in deren Rahmen weitere Verstöße, wie nicht mitgeführte Dokumente, abgelaufene Hauptuntersuchungen sowie andere Verstöße festgestellt und teilweise geahndet wurden.

Gegen 14:00 Uhr führten die Beamten dann in der Süllbergstraße in 31162 Bad Salzdetfurth, eine Kontrolle eines Elektrokleinstfahrzeuges durch. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 47-jährige Hildesheimer das Fahrzeug ohne die erforderliche Haftpflichtversicherung geführt hat. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

