POL-HF: Einbruch in ehemalige Schule- Feuerlöscher entleert

Rödinghausen (ots)

(sls) Am Samstagmorgen (1.10.) wurden Polizeibeamten über einen Einbruch in ein ehemaliges Schulgebäude am Heidkamp in Rödinghausen informiert. Durch eine aufmerksame Zeugin wurde am Gebäude eine eingeschlagene Kellerfensterscheibe festgestellt, durch das unbekannte Täter augenscheinlich in die Schule gelangten. Durch den Kellerbereich gelangt man in das Erd-/ und Obergeschoss des Objektes. Nach bisherigen Ermittlungen wurden bislang keine Gegenstände entwendet. Im Tatzusammenhang steht dazu der Einbruch in die anliegende Sporthalle. Durch Unbekannte wurde die Haupteingangstür geöffnet, um in die Halle zu gelangen. Hier wurde mittig der Halle ein Feuerlöscher komplett entleert. In wie weit Gegenstände/Sportgeräte aus der Halle mitgenommen wurden, muss noch geklärt werden. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, die in der Zeit von Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr bis zum Samstagmorgen verdächtige Personen auf dem Gelände der Schule bemerkt haben und Hinweise zu denen geben kann. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

