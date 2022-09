Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bankmitarbeiter verhindert Betrug- Schockanruf verunsichert Senior

Bünde (ots)

(sls) In Bünde konnte am Donnerstagnachmittag (29.9.) der Mitarbeiter eines Geldinstitutes einen Betrug erfolgreich verhindern, nachdem ein 90-jähriger Geschädigter zuvor versucht hatte einen Geldbetrag in fünf-stelliger Höhe mitzunehmen. Nach bisherigen Ermittlungen war der Senior im Verlauf des Vormittags von einem "falschen Polizisten" angerufen worden, der Kautionsgeld für einen Unfall seines Sohnes verlangte. Dieser hatte angeblich ein Kind angefahren und benötigte dringend eine höhere Summe an Bargeld, um nicht in Untersuchungshaft zu gelangen. Unterstützt wurde das Telefonat noch von einem "angeblichen" Rechtsanwalt der die Situation noch bestärkte. Gutgläubig und voller Sorge begab sich der 90-Jährige zur Bank und wollte das Geld für den Sohn abholen, wurde hier jedoch vom aufmerksamen Bankmitarbeiter auf die Betrugsmasche hingewiesen. Dadurch konnte ein Schaden für den Senior verhindert werden.

Wie kann ich mich schützen? Um nicht selbst Opfer eines solchen "Schockanrufes" zu werden, beachten Sie folgende Hinweise der Polizei:

- Seien Sie misstrauisch und bewahren Sie Ruhe!

- Lassen Sie sich am Telefon keine Informationen über Angehörige und Freunde entlocken.

- Merken Sie sich die Telefonnummer des Anrufers!

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen!

- Rufen Sie zur Überprüfung Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Rufnummern an und / oder erzählen Sie einer Person Ihres Vertrauens von den Anrufen.

- Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig.

- Ebenfalls kann man einer Strafverfolgung nicht durch die Zahlung einer hohen Geldsumme entgehen.

- Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt und legen Sie einfach auf! Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

- Informieren Sie die Polizei unter der Telefonnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell