Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallverursacher gesucht- Verkehrsschilder beschädigt

Bünde (ots)

(sls) Polizeibeamte wurden in der Nacht zu Mittwoch (28.9.) auf mehrere beschädigte Straßenschilder im Bereich der des Konrad-Adenauer Kreisels aufmerksam, die auf einen Verkehrsunfall schließen lassen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Lübbecker Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Kreisel. Beim Einfahren in den Kreisverkehr verlor der Unbekannte augenscheinlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte geradeaus ein Straßenschild und fuhr über den Grünstreifen des Kreisels weiter in Richtung Ausfahrt Lübbecker Straße stadtauswärts. Hierbei wurden weitere Verkehrsschilder wie eine Richtungstafel beschädigt. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dem Unfallverursacher oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Auswertung von vorhandenem Spurenmaterial dauert noch an. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

