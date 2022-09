POL-HF: Verkehrskommissariat sucht Zeugin- Unfall auf der Borriestraße

Hiddenhausen (ots) - (sls) Am Mittwochmorgen (28.9.) wurde eine 85-jährige Seniorin Opfer eines Diebstahls aus ihrem Einkaufskorb. Gegen 10.15 Uhr befand sich die Geschädigte in einem Einkaufsmarkt am Alten Kamp in Hiddenhausen und beabsichtigte ihre Ware an der Kasse zu bezahlen. Hierbei bemerkte sie, dass ihre Geldbörse mit Bargeld und einigen persönlichen Papieren aus ihrem Einkaufskorb entwendet wurde. Zuvor ...

