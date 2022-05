Polizei Wuppertal

POL-W: W Größerer Polizeieinsatz in Wuppertal-Oberbarmen

Wuppertal (ots)

Heute (29.05.2022) kam es in den Nachmittagsstunden zu einem größeren Polizeieinsatz in der Straße Schwarzbach. Dabei bedrohte ein 50-Jähriger einen 84-jährigen Mann in seiner Wohnung. In der Folge konnte der ältere Mann die Wohnung verlassen. Da erste Ermittlungsergebnisse darauf hindeuteten, dass sich der 50-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand, konnte eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Um den Mann in Gewahrsam zu nehmen, setzte die Polizei Spezialkräfte ein, die ihn gegen 18:45 Uhr unverletzt sichern konnten. Der 50-Jährige wird nun durch Fachpersonal psychisch betreut. Die Straße Schwarzbach war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. (an)

