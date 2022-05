Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrswidriges Verhalten - Auto und Führerschein beschlagnahmt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (26.05.2022, 18:35 Uhr) kam es in der Elberfelder Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger bog mit seinem Mercedes von der Neumarktstraße nach links in die Kasinostraße ab. Dabei brach mutmaßlich das Heck seines Fahrzeugs aus. In der Folge schleuderte der Wagen auf die Gegenfahrspur und anschließend gegen vier, am Fahrbahnrad geparkte Kleinkrafträder. Personen kamen dabei nicht zu schaden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein grob verkehrswidriges Verhalten des 19-Jährigen zu dem Unfall geführt haben. Die eingesetzten Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein und den Mercedes. Die weiteren Ermittlungen werden vom Verkehrskommissariat Wuppertal geführt. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell