POL-W: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem gemeinschaftlichem Totschlag

Wuppertal (ots) - Heute Morgen (24.05.2022, 06:25 Uhr) kam es in Solingen auf dem Pflugweg zu einem Unfall, bei dem ein Mann Verletzungen erlitt. Der 26-Jährige war mit seinem Toyota in Richtung Hossenhauser Straße unterwegs, als er in einer Kurve mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge prallte er gegen einen Audi TT und einen VW Passat. ...

