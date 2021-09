Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Farbschmierereien beschäftigen die Polizei++Polizei sucht mit Hubschrauber nach Einbrechern++Polizeihubschrauber sucht nach vermisster Pilzsammlerin++

Landkreis Osterholz (ots)

Farbschmierereien beschäftigen die Polizei Osterholz-Scharmbeck. Wände, Straßenlaternen und Stromkästen haben bislang unbekannte Täter am Wochenende mit diversen Farben und Motiven verunziert. Die Taten ereigneten sich im Umfeld der Grundschule überwiegend entlang der Pennigbütteler Straße. Der Schaden ist beträchtlich und beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro. Hinweise auf die Verursacher gibt es bislang nicht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet etwaige Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Polizei sucht mit Hubschrauber nach Einbrechern Lilienthal. Mit Hilfe eines Hubschraubers hat die Polizei in Osterholz-Scharmbeck am Sonntagabend in Lilienthal nach zwei Einbrechern gefahndet. Die beiden Unbekannten hatten zuvor auf einer Baustelle neben der Falkenberger Landstraße einen Container aufgebrochen, um eine Schlagbohrmaschine zu stehlen. Als eine Passantin die beiden Männer bei Tatausführung beobachtete, flüchteten sie auf eine angrenzende Wiese. Dort verlor die Zeugin die Täter aus den Augen. Die Polizei, die mit insgesamt vier Funkstreifenwagen im Einsatz war, umstellte das Feld und suchte aus der Luft mit Hilfe eines Hubschraubers. Trotzdem blieben die beiden Täter unauffindbar. Die Polizei ermittelt wegen schweren Einbruchsdiebstahls. Etwaige Zeugen, die am Sonntagabend zwischen 21.50 Uhr und 23.20 Uhr zwei verdächtige Personen an der Falkenberger Landstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 beim Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Polizeihubschrauber sucht nach vermisster Pilzsammlerin Lübberstedt. Umfangreiche Suchmaßnahmen hat die Polizei am Freitagabend eingeleitet, nachdem eine 40-jährige Frau von ihrer Freundin am frühen Abend als vermisst gemeldet worden war. Die Vermisste hatte gegen Mittag das Haus verlassen, um Pilze zu sammeln. Als sie nach sechs Stunden noch immer nicht nach Hause zurückgekehrt war, verständigte die Freundin die Polizei, die das entsprechende Waldstück neben der Waldstraße mit mehreren Beamtinnen und Beamten absuchte. Dabei kam auch ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz. Aufgrund eines Hinweises konnte die Vermisste schließlich wohlbehalten in Bremen aufgefunden werden.

