Polizei Wuppertal

POL-W: Korrekturmeldung: SG - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal: Öffentlichkeitsfahndungen nach versuchtem gemeinschaftlichem Totschlag

Wuppertal (ots)

Solingen - Im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen einer Messerstecherei in einer Gaststätte in Solingen-Ohligs am 15.05.2022 (POL-W: SG Mann durch Messerstiche schwer verletzt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal; 15.05.2022, 13:24 Uhr), fahndet die Polizei öffentlich nach zwei Tatverdächtigen.

https://polizei.nrw/fahndung/80327

https://polizei.nrw/fahndung/80328

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

